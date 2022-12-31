لقاء ثلاثي يجمع وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا في النصف الثاني من يناير

وكان اجتماع ثلاثي قد عقد الأربعاء الماضي في موسكو بين وزراء الدفاع التركي والسوري والروسي؛ هو الأول منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011 التي تسببت في توتر كبير في العلاقات بين أنقرة ودمشق.