لقاء ثلاثي يجمع وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا في النصف الثاني من يناير

يُعقد لقاء بين وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا في النصف الثاني من يناير؛ بحسب ما أعلنه وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في خطوة جديدة من التقارب الذي بدأ بين أنقرة ودمشق.
وقال "أوغلو" لصحافيين وفق ما نقلته محطة "إن تي في" التلفزيونية التركية: "قررنا عقد اجتماع ثلاثي في النصف الثاني من يناير، قد يُعقد الاجتماع في بلد آخر"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وكان اجتماع ثلاثي قد عقد الأربعاء الماضي في موسكو بين وزراء الدفاع التركي والسوري والروسي؛ هو الأول منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011 التي تسببت في توتر كبير في العلاقات بين أنقرة ودمشق.