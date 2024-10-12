ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمرّ على قطاع غزة إلى 42175 شهيدًا

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 49 فلسطينيًّا، وإصابة 219 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، بالإضافة إلى ارتكاب 5 مجازر بحقّ العائلات الفلسطينية، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمرّ على قطاع غزة، مؤكّدة وجودَ عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمّرة في كافة مناطق القطاع، لم يتمّ انتشالهم؛ لعدم توفر الإمكانات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.