محامي ترامب يُسَلّم نفسه ويقضي عدة ساعات في سجن جورجيا

أطلقت سلطات ولاية جورجيا الأمريكية سراح رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بكفالة مالية قدرها 150 ألف دولار فجر اليوم الخميس، بعد أن سلّم نفسه إلى سجن مقاطعة فولتون في مدينة أتلانتا، مساء أمس الأربعاء، وقضى عدة ساعات في السجن وفقًا للسجلات الرسمية.