محامي ترامب يُسَلّم نفسه ويقضي عدة ساعات في سجن جورجيا

أطلقت سلطات ولاية جورجيا الأمريكية سراح رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بكفالة مالية قدرها 150 ألف دولار فجر اليوم الخميس، بعد أن سلّم نفسه إلى سجن مقاطعة فولتون في مدينة أتلانتا، مساء أمس الأربعاء، وقضى عدة ساعات في السجن وفقًا للسجلات الرسمية.
وتم أيضًا إطلاق سراح سيدني باول، أحد محامي حملة ترامب، بكفالة قدرها 100 ألف دولار في ذات التهمة المتعلقة بالتحريض والترويج لنظرية التلاعب في الانتخابات الرئاسية 2020.
وسلّم عدد آخر من المتهمين في القضية أنفسهم إلى سجن فولتون في أتلانتا؛ حيث تم التقاط صور لهم وأخذ بصماتهم وتسجيل بياناتهم في سجلات السجن.
ويُنتظر أن يسلّم ترامب نفسه مساء اليوم الخميس، بالإضافة إلى عدد آخر من المتهمين، وسيخضعون لنفس الإجراءات من التصوير وأخذ البصمات وتسجيل البيانات.. وقُدّرت الكفالة المالية لترامب بـ200 ألف دولار.