"تهديد مباشر".. "ترامب": لن أقبل نتائج الانتخابات إلا إذا كانت عادلة

في تَطور لافت للانتخابات الرئاسية الأمريكية، أثار دونالد ترامب جدلًا واسعًا خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا، حين صرّح بأنه "ما كان يجب أن يغادر" البيت الأبيض في 2020؛ مؤكدًا رفضه لنتائج الانتخابات السابقة، وفي خطاب مثير للجدل، أكد "ترامب" أنه لن يقبل نتائج انتخابات 2024 إلا إذا اعتبرها عادلة؛ معتبرًا أن "خسارته المحتملة ستكون نتيجة غش الديمقراطيين؛ على حد قوله.