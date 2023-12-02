هجوم جوّي لقوات الاحتلال على محيط دمشق والمدفعية تهاجم مناطق داخل الأراضي اللبنانية

وقال الجيش في بيان: إنه "في أعقاب صافرات الإنذار التي تم تفعيلها في منطقة ديشون خلال الليل؛ تم رصد عدد من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ولم يتمّ إطلاق أي صواريخ اعتراضية وفقًا للسياسة".