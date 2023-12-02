هجوم جوّي لقوات الاحتلال على محيط دمشق والمدفعية تهاجم مناطق داخل الأراضي اللبنانية

شنّت قواتُ الاحتلال هجومًا جويًّا على محيط العاصمة السورية دمشق، في وقت مبكر من صباح السبت؛ وفق ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية السورية.
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلًا عن مصدر عسكري: إنه في حدود الساعة 1:35 من فجر السبت، نفّذت إسرائيل "عدوانًا جويًّا في اتجاه الجولان السوري، مستهدفة بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".
وأضاف المصدر: "تصدّت وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".
من جهته، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لـ"فرانس برس": إن القوات الجوية الإسرائيلية قصفت "أهدافًا لحزب الله" في حي السيدة زينب جنوبي دمشق.
وأضاف: أن سيارات إسعاف هرعت إلى المكان بعد الضربات.
ويأتي الهجوم الجوي للاحتلال بعد يوم واحد من تجدد الحرب في قطاع غزة، في أعقاب أسبوع كامل من الهدنة الإنسانية المؤقتة.
وأعلن جيش الاحتلال، اليوم السبت، أنه استهدف الليلة الماضية خلية أطلقت قذائف نحو إسرائيل من الأراضي اللبنانية.
وقال الجيش في بيان: إنه "في أعقاب صافرات الإنذار التي تم تفعيلها في منطقة ديشون خلال الليل؛ تم رصد عدد من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ولم يتمّ إطلاق أي صواريخ اعتراضية وفقًا للسياسة".
وأضاف البيان: أنه "ردًّا على ذلك قصفت مدفعية الجيش المنطقة التي تم إطلاق النار منها، كما هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو المجموعة التي نفذت إطلاق النار".
وكان "حزب الله" أعلن بعد منتصف ليل الجمعة/ السبت، أنه استهدف عند الساعة 11:20 من مساء يوم الجمعة، بصواريخ الكاتيوشا "الغراد" مرابض مدفعية ديشون التي قصفت بلدة حولا، مشيرًا إلى أن استهدافه حقّق إصابات مباشرة.
ويأتي استهداف مرابض مدفعية ديشون الإسرائيلية، عقب 5 استهدافات نفّذها الحزب أمس الجمعة مع انتهاء الهدنة التي استمرّت 7 أيام وتجدّد القتال في غزة.
وشملت الاستهدافاتُ تجمُّعًا للجنود في محيط موقع المرج، ثكنة هونين "راميم"، موقع المرج، تجمُّعًا للجنود في محيط موقع جل العلام، نقاط انتشار للجنود في محيط موقع راميا.