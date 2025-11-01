وثائق أمريكية تكشف استنجاد مادورو بروسيا والصين وإيران لدعم فنزويلا عسكرياً

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن وثائق حكومية داخلية تُظهر أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وجّه خلال الأسابيع الماضية رسائل عاجلة إلى روسيا والصين وإيران يطلب فيها مساعدات عسكرية تشمل صواريخ ورادارات دفاعية وطائرات حربية.
وقالت الصحيفة إن مادورو بعث برسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر مبعوث رفيع، يطلب دعماً عاجلاً لتقوية الدفاعات الجوية وصيانة طائرات "سوخوي سو-30 إم كا 2" الروسية. كما أرسل رسالة مماثلة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ دعا فيها لتسريع التعاون العسكري.
وأضافت أن وزير النقل الفنزويلي رامون فيلاسكيز نسّق مؤخراً شحنة طائرات مسيّرة ومعدات عسكرية من إيران، فيما أكدت الخارجية الروسية استعداد موسكو لدعم فنزويلا في الدفاع عن سيادتها.
وأشارت الصحيفة إلى أن محللين يرون تراجع الاهتمام الروسي بفنزويلا منذ حرب أوكرانيا، رغم استمرار التعاون في مجالات الطاقة والذخائر، بينما تعتبر واشنطن أن تحركاتها البحرية في الكاريبي تشكل ضغطاً استراتيجياً على موسكو وحلفائها في المنطقة.