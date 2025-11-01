وثائق أمريكية تكشف استنجاد مادورو بروسيا والصين وإيران لدعم فنزويلا عسكرياً

وأشارت الصحيفة إلى أن محللين يرون تراجع الاهتمام الروسي بفنزويلا منذ حرب أوكرانيا، رغم استمرار التعاون في مجالات الطاقة والذخائر، بينما تعتبر واشنطن أن تحركاتها البحرية في الكاريبي تشكل ضغطاً استراتيجياً على موسكو وحلفائها في المنطقة.