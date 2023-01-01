"كيم جونغ أون": واشنطن ترتب "نسخة آسيوية من الناتو".. وعلينا تعزيز قدراتنا العسكرية

وشدد كيم جونغ أون؛ وفق روسيا اليوم، على أنه في هذه الحالة، يجب على بلاده مضاعفة الجهود لتعزيز قدراتها العسكرية، وأكّد أن المهمة الأساسية للقوات المسلحة النووية في بلاده هي "كبح احتمال اندلاع الحرب وحماية السلام والاستقرار"، لكن إذا فشل ذلك، فإن بيونغ يانغ مستعدة "لأداء مهمة أخرى غير دفاعية".