5 دول تبحث تقديم مزيدٍ من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا

بحثت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان مع مسؤولين في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، اليوم (الثلاثاء) تقديم مزيدٍ من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن اتصالاً جمع "شيرمان" مع السكرتير العام لوزارة الخارجية الفرنسية فرانسوا ديلاتر، والمدير السياسي لوزارة الخارجية الألمانية جورفين بيلمان، والأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية إيتوري سيكي، ووزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا وأمريكا الشمالية جيمس كليفرلي.
وأضاف أن "شيرمان" نددت بـتكتيكات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "الوحشية" بشكل متزايد، التي تستمر في قتل المدنيين في هذه الحرب غير المبررة التي اختارها "بوتين".
وبين "برايس" أن المشاركين ناقشوا تدابير اقتصادية إضافية لمحاسبة روسيا وبيلاروسيا.
وأشار إلى أن جميع المشاركين في الاجتماع اتفقوا على مواصلة العمل لعزل روسيا على المستوى الدولي، نظرًا لانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي والمبادئ.