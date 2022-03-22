5 دول تبحث تقديم مزيدٍ من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن اتصالاً جمع "شيرمان" مع السكرتير العام لوزارة الخارجية الفرنسية فرانسوا ديلاتر، والمدير السياسي لوزارة الخارجية الألمانية جورفين بيلمان، والأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية إيتوري سيكي، ووزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا وأمريكا الشمالية جيمس كليفرلي.