5 دول تندد بـ"السلوك الوحشي والمدمر" لروسيا في سوريا وأوكرانيا

أصدرت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، اليوم "الثلاثاء"، بيانًا مشتركًا بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للصراع في سوريا، ونددت بدور روسيا هناك، وفي غزوها لأوكرانيا.

وقالت الدول الخمس في بيان ورد من وزارة الخارجية الألمانية: "بعد 11 عامًا من الحرب في سوريا، حان الوقت للنظام ومساعديه، ومن بينهم روسيا وإيران، لوقف هجومهم الوحشي على الشعب السوري"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت: "إن تزامن ذكرى هذا العام مع العدوان الروسي المروع على أوكرانيا، الذي يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة؛ يسلط الضوء على سلوك روسيا الوحشي والمدمر في كلا النزاعين".