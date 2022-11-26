"لا ننوي الاستئصال".. قوات إيرانية إضافية تصل إلى الحدود العراقية!

وتسعى طهران من هذه التعزيزات إلى "منع التسلل وتهريب الأسلحة من جانب جماعات المعارضة الكردية الموجودة في العراق" التي تزعم السلطات الإيرانية أنها تنظّم احتجاجات مناهضة للنظام، من دون تقديم أي أدلة تدعم ذلك.