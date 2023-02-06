سوريا.. فيديوهات ترصد انهيار حي كامل في سرمدا جراء الزلزال

وقالت وسائل إعلام رسمية: إن زلزالًا قويًّا أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات في شمال وغرب سوريا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين؛ فيما تصدت فِرَق الإنقاذ للأمطار الغزيرة والصقيع بحثًا عن ناجين وسط أنقاض المباني المنهارة.