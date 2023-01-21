"ستبقى ماثلة في الذاكرة".. روسيا تتوعد وسائل الإعلام الفرنسية بعقوبات

وحذر مصدر في الدبلوماسية الروسية من أن تجميد حسابات "آر تي" فرنسا؛ سيؤدي إلى تدابيرِ ردٍّ على وسائل الإعلام الفرنسية في روسيا، وفقاً لـ"فرانس برس".