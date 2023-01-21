"ستبقى ماثلة في الذاكرة".. روسيا تتوعد وسائل الإعلام الفرنسية بعقوبات

توعدت روسيا، اليوم (السبت)، وسائل الإعلام الفرنسية في روسيا بتدابير؛ رداً على تجميد الحسابات المصرفية للفرع الفرنسي لقناة "آر تي" الروسية المحظورة في الاتحاد الأوروبي.
وحذر مصدر في الدبلوماسية الروسية من أن تجميد حسابات "آر تي" فرنسا؛ سيؤدي إلى تدابيرِ ردٍّ على وسائل الإعلام الفرنسية في روسيا، وفقاً لـ"فرانس برس".
وذكر أن هذه التدابير ستبقى ماثلة في الذاكرة إن لم تتوقف السلطات الفرنسية عن ترهيب الصحافيين الروس.
من ناحيتها، بينت وزارة الاقتصاد الفرنسية، أن تجميد أصول القناة حصل تطبيقاً للعقوبات الأوروبية الأخيرة على روسيا وليس بمبادرة من الدولة الفرنسية.