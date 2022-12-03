الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التحقيق في استخدام الاحتلال القوة المفرطة بحق الفلسطينيين

دعا الاتحاد الأوروبي إلى التحقيق في سقوط ضحايا مدنيين فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد استشهاد 10 أشخاصٍ في آخر 72 ساعة، لافتاً النظر إلى وجود تقارير تفيد باستخدامٍ مفرط للقوة بحق مدنيين أدّى إلى الموت.
وأعرب الاتحاد عن قلقه البالغ إزاء تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، موضحاً أن العام الجاري هو الأكثر دموية منذ عام 2006.
وقال "إنه وفقاً للقانون الدولي، فإن استخدام القوة المميتة يجب أن يقتصر بشكلٍ صارم على المواقف التي يُوجد فيها تهديدٌ خطيرٌ ووشيكٌ للحياة"، مؤكداً ضرورة التحقيق في وقوع ضحايا فلسطينيين مدنيين، وضمان مساءلة الجناة.
الجدير بالذكر أن حصيلة الشهداء في الأراضي المحتلة بلغت منذ مطلع العام الجاري 211 شهيداً؛ بينهم 159 شهيداً في الضفة الغربية، و52 شهيداً في قطاع غزة.