"أحزمة طيران نارية ومجاعة حادّة".. إسرائيل تواصل عدوانها على غزة لليوم الـ141

كما تعرّضت أحياء: الصبرة، وتل الهوى، والدرج بمدنية غزة، لقصف مدفعي مكثف، مخلّفًا عشرات الإصابات، واستشهد ستة مواطنين وأصيب آخرون في استهداف طائرات الاحتلال عددًا من المنازل في النصيرات، والبريج، ودير البلح، وسط قطاع غزة.