تصعيد جديد.. جيش باكستان يهدّد أنصار "خان": لا ضبط للنفس بعد الآن

في تصعيد جديد للمواجهة بين أقوى مؤسسة باكستانية وأنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان؛ الذي اعتقله جهاز مكافحة الفساد وأطلقت المحكمة العليا سراحه لاحقاً، قال الجيش الباكستاني إنه لن "يضبط النفس بعد الآن" ضد الجماعات التي تهاجم المنشآت العسكرية، وتعهد بإجراءات قانونية ضد الذين ألحقوا أضراراً بالممتلكات بعد اعتقال خان في الأسبوع الماضي.