تصعيد جديد.. جيش باكستان يهدّد أنصار "خان": لا ضبط للنفس بعد الآن

في تصعيد جديد للمواجهة بين أقوى مؤسسة باكستانية وأنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان؛ الذي اعتقله جهاز مكافحة الفساد وأطلقت المحكمة العليا سراحه لاحقاً، قال الجيش الباكستاني إنه لن "يضبط النفس بعد الآن" ضد الجماعات التي تهاجم المنشآت العسكرية، وتعهد بإجراءات قانونية ضد الذين ألحقوا أضراراً بالممتلكات بعد اعتقال خان في الأسبوع الماضي.
وأوضح الجيش في بيان مساء أمس الإثنين: "القوات المسلحة على علمٍ تام بمدبّري هذه الهجمات والمحرّضين عليها والمتورّطين فيها ومنفّذيها"، حسب وكالة بلومبرغ اليوم الثلاثاء.
وأضاف "سيقدم المتورّطون في هذه الجرائم الشنيعة ضدّ المنشآت العسكرية والأفراد والمعدات للعدالة من خلال محاكمات بموجب القوانين الباكستانية ذات الصلة، بما في ذلك قانون الجيش الباكستاني، وقانون السرية الرسمي".
ووفق الألمانية، يمثل رد فعل الجيش تصعيداً آخر في المواجهة بين الجانبين، حيث أثار اعتقال خان غضب مؤيديه واقتحمت جماعات مقر قيادة الجيش، فيما أضرمت أخرى النار في المقر الرسمي لقائد عسكري، ولقي 8 على الأقل حتفهم، واعتقل العشرات بينهم مساعدون مقربون من خان، وسياسيون آخرون.