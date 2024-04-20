حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى "34049" شهيدًا و"76901" مصاب

أعلنت مصادرُ طبية، اليوم السبت، ارتفاعَ حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى "34049" شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.
وأضافت المصادر، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية: أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى "76901" منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أنّ قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحقّ العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 37، وإصابة 68 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.
وما زال عددٌ من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات؛ حيث يمنع الاحتلالُ وصولَ طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.