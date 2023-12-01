"هجمات عابرة للحدود".. حزب الله يستهدف جنودًا إسرائيليين والاحتلال يرد بقصف

وما أن تم الإعلان عن هدنة إنسانية بين إسرائيل وحركة حماس، الجمعة الماضية، حتى ساد الهدوء النسبي في الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، التي اشتعلت بعد يوم واحد من اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر الماضي، وجاء الهدوء على هذه الجبهة رغم أن حزب الله لم يكن طرفًا في الاتفاق.