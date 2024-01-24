السفير الفلسطيني لدى بودابست: هذا هو موعد صدور حكم "العدل الدولية" ضد إسرائيل

وكانت محكمة العدل الدولية قد عقدت في لاهاي، يومَي الخميس والجمعة من الأسبوع الماضي جلستَي استماع علنيتَين للنظر في دعوى جنوب إفريقيا الشهر الماضي ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.