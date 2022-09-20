الانفصاليون في دونباس وخيرسون الأوكرانيتين يعلنون استفتاءين للانضمام لروسيا

وفي الجنوب، حيث تسيطر روسيا على الجزء الأكبر من منطقة خيرسون، أعلن مسؤولون موالون لموسكو إجراء استفتاء في الموعد نفسه، فيما رجح مسؤول في منطقة زابوريجيا تنظيم استفتاء في المناطق التي تسيطر عليها روسيا، وفقاً لـ"يورونيوز".