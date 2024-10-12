اتحاد المحامين العرب: الاحتلال الإسرائيلي مستمر في انتهاك القانون الدولي باستهداف قوات اليونيفيل

وأوضح بنعيسى في بيان له اليوم, أن قوات الاحتلال استهدفت قوات "يونيفيل" في لبنان 4 مرات وهو ما يؤكد نيتها العدوانية، مشيرًا إلى أن الاحتلال يبعث برسالة للمجتمع الدولي مفادها أنه ليس هناك خطوط حمراء لجرائمه الإرهابية الدولية.