بايدن يُحذّر: رفْض نتائج الانتخابات النصفية يمهّد الطريق للفوضى

حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أن رفض بعض المرشحين الجمهوريين قبول نتائج انتخابات منتصف الولاية "يمهّد الطريق للفوضى".
ودعا بايدن في كلمة متلفزة: "هناك مرشحون يتنافسون على مناصب من كل المستويات في أمريكا.. لا يلتزمون بقبول نتائج الانتخابات التي يخوضونها".
وأضاف: "يمهد ذلك الطريق للفوضى في أمريكا.. وهو أمر غير مسبوق وغير قانوني وغير أمريكي".
وتابع الرئيس الديموقراطي: "كما قلتُ من قبل، لا يمكنك أن تحب بلدك فقط عندما تفوز"؛ وفق "سكاي نيوز".
وأردف في كلمته قبل ستة أيام من الانتخابات النصفية: "هذه ليست سنة عادية".
وأوضح: "في سنة عادية، لا نواجه كثيرًا سؤال ما إذا كان الصوت الذي نُدلي به سيحافظ على الديموقراطية أو يعرّضها للخطر".
وأضاف: "لكن ذلك هو الحال هذه السنة".
ويقدّر مراقبو الانتخابات أن الديموقراطيين سيخسرون غالبيتهم في مجلس النواب لصالح الجمهوريين؛ في حين أن حفاظهم على غالبيتهم في مجلس الشيوخ لا يزال موضع شك.