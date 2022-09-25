تواصل الاحتجاجات في إيران واعتقال المئات ورئيسي يدعو إلى التعامل بحزم مع "المخربين"

اعتقلت الشرطة الإيرانية أكثر من 700 شخص في محافظة واحدة خلال أكثر من أسبوع من الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني؛ بينما كانت تحتجزها الشرطة، حسبما ذكرت وكالة تسنيم للأنباء السبت.
وأعلن الجنرال عزيز الله مالكي، قائد شرطة محافظة كيلان "اعتقال 739 من مثيري الشغب بينهم 60 امرأة" وفق الوكالة.
ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن الرئيس إبراهيم رئيسي؛ قال، السبت، إن على إيران "التعامل بحزمٍ مع أولئك الذين يعتدون على أمن البلاد وسلامها".
جاءت تصريحات رئيسي في مكالمةٍ هاتفية قدّم خلالها التعازي لأسرة أحد أفراد الأمن قُتل طعناً الأسبوع الماضي، مع توجيه أصابع الاتهام لمتظاهرين غاضبين من وفاة شابة خلال احتجاز الشرطة لها.
طالب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الجمعة، قوات الأمن الإيرانية بالإحجام عن استخدام القوة "غير الضرورية أو غير المتناسبة" خلال الاحتجاجات المناوئة للحكومة التي أشعلتها وفاة امرأة احتجزتها الشرطة.