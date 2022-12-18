"عالم المهربين لا يرحم".. رسالة أممية في "العالمي للمهاجرين": قتلى وإنسانية!

وشدد في رسالته على أن الهجرة غير المنظمة على طول الطرق متزايدة المخاطر، في عالم المهربين الذي لا يرحم؛ لا تزال تكاليفها باهظة؛ فعلى مدى السنوات الثماني الماضية، لَقِيَ ما لا يقل عن 51 ألف مهاجر مصرعهم، واختفى آلاف آخرون، كل واحد من هؤلاء وراءه إنسان يُعنى بأمره، وراءه أخت أو أخ أو ابنة أو ابن أو أم أو أب؛ "وفق الرسالة".