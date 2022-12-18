"عالم المهربين لا يرحم".. رسالة أممية في "العالمي للمهاجرين": قتلى وإنسانية!

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إنه على مر التاريخ كانت الهجرة، خطوة شجاعة لتجاوز الصعاب والسعي لحياة أفضل.
وأضاف: "في الوضع العالمي المتأزم حاليًا، ظهرت جليًّا تحديات وفرص للمجتمعات في كل أنحاء العالم، وزادت معدلات الهجرة بحثًا عن تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية".
وفي رسالة أصدرها بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين الذي تحييه الأمم المتحدة كل عام في الـ18 من ديسمبر، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى التأمل في حياة أكثر من 280 مليون شخص غادروا بلادهم بحثًا في العالم كله، عن الفرص والكرامة والحرية وعن حياة أفضل.
وأضاف "غوتيريش"، اليوم، يعبر أكثر من 80% من المهاجرين في العالم الحدود بطريقة آمنة ومنظمة، وهذه الهجرة هي محرك قوي للنمو الاقتصادي والديناميكية والتفاهم.
وشدد في رسالته على أن الهجرة غير المنظمة على طول الطرق متزايدة المخاطر، في عالم المهربين الذي لا يرحم؛ لا تزال تكاليفها باهظة؛ فعلى مدى السنوات الثماني الماضية، لَقِيَ ما لا يقل عن 51 ألف مهاجر مصرعهم، واختفى آلاف آخرون، كل واحد من هؤلاء وراءه إنسان يُعنى بأمره، وراءه أخت أو أخ أو ابنة أو ابن أو أم أو أب؛ "وفق الرسالة".
ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن حقوق المهاجرين هي من حقوق الإنسان. ويجب احترامهم دون تمييز.. وبغضّ النظر عما إذا كانت هجرتهم قسرية أو طوعية أو مأذونًا بها رسميًّا؛ يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لمنع الخسائر في الأرواح؛ باعتبار ذلك ضرورة إنسانية والتزامًا أخلاقيًّا وقانونيًّا، ويجب أن نكفل توافر جهود البحث والإنقاذ والرعاية الطبية، وعلينا توسيع وتنويع مسارات الهجرة المرتكزة على الحقوق؛ للنهوض بأهداف التنمية المستدامة ومعالجة النقص في سوق العمل.
وتابع: "نحن بحاجة إلى زيادة الدعم الدولي للاستثمارات في البلدان الأصلية للمهاجرين؛ لضمان أن تكون الهجرة خيارًا لا ضرورة؛ مشيرًا إلى أنه لا توجد أزمة هجرة؛ بل هناك أزمة تضامن".
وختم رسالته بالقول: "فلنَصُن -اليوم وكل يوم- إنسانيتنا المشتركة ولنضمن حقوق الجميع وكرامتهم".