محادثة هاتفية جرت بين "ماسك" و"بوتين".. مسؤول سابق في "بنتاغون" يميط اللثام عنها

وقال "كال": "رغم أن ماسك ليس من الناحية الفنية دبلوماسيًا أو رجل دولة، فإنني شعرت أنه من المهم معاملته على هذا النحو، نظرًا للتأثير الذي كان يتمتع به في هذه القضية".