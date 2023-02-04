بالرغم من حصار استمر 4 ساعات.. المئات من جنود الاحتلال يفشلون في اعتقال فلسطينيَّيْن

فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اعتقال مواطنَيْن فلسطينيَّيْن مطلوبَيْن له، بالرغم من تنفيذه عملية عسكرية في مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا الحدودية اليوم السبت، استمرت 4 ساعات، وشهدت محاصرة منازل، واشتباكات، واعتقالات، وجرحى.
وذكر جيش الاحتلال أنه اعتقل مشتبهين، لكن ليس المطلوبَيْن في عملية إطلاق النار الأسبوع الماضي.
وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أن مئات الجنود طوَّقوا مبنيَيْن، اختبأ في داخلهما مطلوبون، خرج ستة منهم من أحد المبنيَيْن، وسلَّموا أنفسهم، فيما أطلق الجنود قذائف على المبنى الآخر، ولم تقع إصابات في صفوف القوات، وفقًا لهيئة البث الإسرائيلية "مكان".
وأضاف المتحدث بأن قوات من وحدتَي دوفدفان وماجلان، والكتيبة الـ47 حرس الحدود، إضافة إلى الشاباك، اشتركت في العملية، لكن لم يتم اعتقال هدفَي العملية اللذين نفَّذا إطلاق نار عند مفترق ألموغ الأسبوع الماضي.
وحوَّلت إسرائيل المخيم إلى ساحة حرب؛ وذلك بعد أن اقتحمته، وحاصرت المنازل، وأخضعت السكان لاستجوابات ميدانية؛ ما أدى إلى إصابة 13 فلسطينيًّا، بينهم 3 بجروح خطيرة.