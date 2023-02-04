بالرغم من حصار استمر 4 ساعات.. المئات من جنود الاحتلال يفشلون في اعتقال فلسطينيَّيْن

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أن مئات الجنود طوَّقوا مبنيَيْن، اختبأ في داخلهما مطلوبون، خرج ستة منهم من أحد المبنيَيْن، وسلَّموا أنفسهم، فيما أطلق الجنود قذائف على المبنى الآخر، ولم تقع إصابات في صفوف القوات، وفقًا لهيئة البث الإسرائيلية "مكان".