كيف أعاد "ترامب" تشكيل أمريكا وأثبت أنه ليس مجرد ظاهرة عابرة؟

وتجدد ظهور دونالد ترامب على الساحة السياسية يعيد تسليط الضوء على جانب غالبًا ما يُهمل من الديمقراطية الأمريكية الممتدة لأكثر من قرنين، فعلى الرغم من التزام الولايات المتحدة بمبادئها الدستورية، إلا أن تاريخها شهد فترات عندما كان الشعب مستعدًا لدعم قادة يتمتعون بسلطة واسعة، خاصة في أوقات الأزمات الوطنية، وقد نجح ترامب في تصوير الصراع السياسي الحالي كنوع من "الحرب من أجل أمريكا"، مما يجذب مؤيديه الذين يشعرون بأن بلادهم تواجه تهديدات داخلية وخارجية.