البرلمان العربي: العدوان الإسرائيلي على غزة تحدٍ صارخ للقانون الدولي وتجاوز لمبادئ حقوق الإنسان

وحمّل البرلمان في بيان له اليوم، سلطات الاحتلال تبعات هذا التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني، وقصفها بالطائرات أهدافًا مدنية بقطاع غزة، في تحدٍ صارخٍ للقانون الدولي وانتهاكٍ سافرٍ لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية، وتجاوزٍ لكل قرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.