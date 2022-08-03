المستشار الألماني يتهم روسيا بعرقلة تسلم توربين خط الأنابيب "نورد ستريم"

خفضت روسيا عمليات التسليم عبر نورد ستريم في حزيران/ يونيو، وتموز/ يوليو، بحجة عدم تسلمها توربينًا أرسل للصيانة في كندا. وكانت ألمانيا وكندا وافقتا على إعادة المعدات إلى روسيا، لكن التوربين لم يصل بعد إلى وجهته النهائية.