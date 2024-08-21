الجيش الإيراني ينفي تحطم مروحية رئيسي بسبب "الوزن الزائد" على متنها

وأشارت إلى أن السبب الرئيس للتحطم في 19 مايو كان سوء الأحوال الجوية وعدم تمكن المروحية من التحليق على ارتفاع أكبر بسبب عدد الركاب الذي تخطى ما تنص عليه البروتوكولات الأمنية. وخلص التحقيق إلى أن المروحية كانت تقل راكبين زائدين عن الحمولة الموصى بها عند التحطم، وفقًا لفرانس برس.