معركة "ترامب ومدعية نيويورك".. تهدده بـ"370" مليون دولار ويلاحقها بحملة فساد!

لكن مسار القضية يمضي في عكس مصلحته؛ فحتى قبل بدء الإجراءات رأى القاضي "آرثر إنغورون" في أواخر سبتمبر الماضي، أنّ الادّعاء قدّم "أدلة قاطعة على أن المتهمين بالغوا بين عامي 2014 و2021، في تقدير أصول" مجموعتهم بـ"812 مليون "إلى" 2.2 مليار دولار"، حسب السنوات، في الأرقام المدرجة في البيانات المالية السنوية لترامب.