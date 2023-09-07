شعار الهند لـG20.. الأمل مجسدًا بـ"زهرة اللوتس وكوكب الأرض"

تستلهم الهندُ من زهرة اللوتس في شعارها لمجموعة العشرين، الأملَ في الأوقات الصعبة، فكتبت شعار G20 وبجانبه كوكب الأرض تحمله زهرة اللوتس؛ وهي الزهرة الوطنية بالهند كرسالة للمعرفة المشتركة لمواجهة الأزمات، بألوان الزعفران والأبيض والأخضر والأزرق؛ فزهرة اللوتس تعكس النموّ وسط التحديات، بينما تعكس الأرض نهج الهند المؤيد للكوكب في الحياة، ويوجد أسفل شعار G20 "بهارات"، مكتوب بخط Devanagari، أما البتلات السبع لزهرة اللوتس فتُمثّل القارات السبع، ونغمات السلم الموسيقي السبع.
وفي فلسفة الشعارات لموضوع رئاسة الهند لمجموعة العشرين: "Vasudhaiva Kutumbakam" تعني "أرض واحدة أو عائلة واحدة مستقبل واحد"، جاء مستمدًّا من اللغة السنسكريتية القديمة، ويؤكّد موضوعها قيمة كل أشكال الحياة؛ منها الإنسان والحيوان والنبات والكائنات الحية الدقيقة، وترابطها على كوكب الأرض.
يذكر أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أشار في حفل إطلاق الشعار وموضوع القمة: "أنه ليس مجرد شعار، بل رسالة وشعور يجري في عروق الهند؛ إنها عزيمة تتخلّل أفكارنا وتقوم على فكرة أن العالم أسرة واحدة"؛ حيث يعكس الشعار أيضًا فكرة الأخوة العالمية، وتعبّر زهرة اللوتس في الشعار عن فكر وإيمان وعراقة تراث الهند القديم".