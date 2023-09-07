شعار الهند لـG20.. الأمل مجسدًا بـ"زهرة اللوتس وكوكب الأرض"

تستلهم الهندُ من زهرة اللوتس في شعارها لمجموعة العشرين، الأملَ في الأوقات الصعبة، فكتبت شعار G20 وبجانبه كوكب الأرض تحمله زهرة اللوتس؛ وهي الزهرة الوطنية بالهند كرسالة للمعرفة المشتركة لمواجهة الأزمات، بألوان الزعفران والأبيض والأخضر والأزرق؛ فزهرة اللوتس تعكس النموّ وسط التحديات، بينما تعكس الأرض نهج الهند المؤيد للكوكب في الحياة، ويوجد أسفل شعار G20 "بهارات"، مكتوب بخط Devanagari، أما البتلات السبع لزهرة اللوتس فتُمثّل القارات السبع، ونغمات السلم الموسيقي السبع.