مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع في غزة

وأضافت ليزا دوتن أن أكثر من 60% من المباني السكنية و65% من شبكة الطرق قد تضررت أو دُمرت، وأن أوامر الإخلاء المتكررة تزيد معاناة المدنيين، الذين يُقتلون أو يُصابون في المناطق التي يُقال إنها آمنة، داعيةً إلى وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وتقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة.