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ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 36439 شهيداً و82627 مصاباً
4 مجازر تخلف 60 شهيداً و220 مصاباً خلال الساعات الـ 24 الماضية
أعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة، إلى 36439 شهيداً، و82627 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضحت المصادر، وفق وكالة "وفا"، أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضدّ العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 60 مواطناً وإصابة 220 آخرين، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
ولفتت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.