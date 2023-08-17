"اقتحامات وتدمير".. الاحتلال يهدم مَدرسةً ويصيب طبيبة ويعتقل 8 فلسطينيين

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مدرسةً فلسطينيةً، في بلدة كفر مالك، شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن جرافات الاحتلال هدمت مدرسة "رأس التين" في بلدة كفر مالك، والتي سبق أن اقتحمتها قوات الاحتلال الأسبوع الماضي، ودمرت محتوياتها.
من جانبها، نددت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، بعملية هدم قوات الاحتلال لمدرسة "رأس التين"، وحرمان الطلبة من مدرستهم الوحيدة في المنطقة، مؤكدة أنه على الرغم من كل إجراءات الاحتلال التعسفية، ستستمر المسيرة التعليمية.
وفي الأغوار الفلسطينية، أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان معتز بشارات، أن قوات الاحتلال هدمت مساكن ومنشآت، في قرية حمصة، ضمن عمليات الاستهداف المستمرة للوجود الفلسطيني.
وأصيبت طبيبة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانه اليوم على مدينة جنين شمال الضفة الغربية؛ حيث أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن إحدى موظفات الوزارة 34 عاماً، تعمل في المهن الطبية المساندة، أصيبت بعدة رصاصات في البطن والصدر، خلال العدوان المستمر على مدينة جنين، والذي أسفر حتى اللحظة عن استشهاد فلسطيني، وإصابة عدد آخر.
إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 8 فلسطينيين، خلال عمليات اقتحام واسعة، لعدة بلدات في الضفة الغربية؛ حيث أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 أسرى محررين، من طوباس ورام الله، كما اعتقلت 5 فلسطينيين، خلال عمليات اقتحام جنين ورام الله والخليل وبيت لحم.
من جانبها، ذكرت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أن حالة من التوتر تسود سجن النقب، بعد اقتحام قوات الاحتلال لأقسام السجن، والاعتداء على الأسرى، ونقل العديد منهم لجهة غير معلومة.