"اقتحامات وتدمير".. الاحتلال يهدم مَدرسةً ويصيب طبيبة ويعتقل 8 فلسطينيين

وأصيبت طبيبة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانه اليوم على مدينة جنين شمال الضفة الغربية؛ حيث أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن إحدى موظفات الوزارة 34 عاماً، تعمل في المهن الطبية المساندة، أصيبت بعدة رصاصات في البطن والصدر، خلال العدوان المستمر على مدينة جنين، والذي أسفر حتى اللحظة عن استشهاد فلسطيني، وإصابة عدد آخر.