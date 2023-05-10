ميليشيا الحوثي تواصل عمليات النهب في محافظة البيضاء

ووفقاً للمصادر، ما زال الحصار والحملة الإرهابية متواصلَين، بعد أن تمّ نهب منازل المواطنين ونهب سلاح بعض المشايخ، إضافة إلى الاستمرار في إرهاب النساء والأطفال.