ميليشيا الحوثي تواصل عمليات النهب في محافظة البيضاء

شنّت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، حملة دهمٍ واعتقالات واسعة على قرية بيت الخضر بمديرية السوادية بمحافظة البيضاء، بعشرات الآليات والعربات العسكرية واعتقلت العشرات من المواطنين.
وأفادت مصادر محلية، بأن الميليشيات دهمت قرية بيت الخضر، الساعة الخامسة صباحاً، بعشرات الأطقم والدبابات العسكرية، دون أسباب تُذكر.
وبحسب المصادر، فإن الحملة العسكرية تكوّنت من 100 طقم و20 دبابة و12 طائرة مسيّرة وأسفرت عن اعتقال 46 مواطناً من أبناء المنطقة، كما قام الحوثيون باقتحام المنازل وتفتيشها ونهب المحتويات الثمينة.
ووفقاً للمصادر، ما زال الحصار والحملة الإرهابية متواصلَين، بعد أن تمّ نهب منازل المواطنين ونهب سلاح بعض المشايخ، إضافة إلى الاستمرار في إرهاب النساء والأطفال.