تحذير أممي من "كارثة إنسانية" في السودان وتواصل القتال رغم تمديد متكرر للهدنة

وحذرت الأمم المتحدة من أن البلاد باتت على شفا "كارثة" إنسانية، متوقعة بعد فرار "800 ألف شخص" إلى الدول المجاورة، مثل مصر وتشاد وأثيوبيا وافريقيا الوسطى. وأسفر القتال منذ اندلعت المعارك في 15 أبريل، في الخرطوم ومناطق أخرى، خصوصاً دارفور (غرب)، عن سقوط أكثر من 500 قتيل و5000 جريح، بحسب البيانات الرسمية التي يرجح أنها أقل بكثير من الواقع.