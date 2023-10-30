"الخارجية الفلسطينية" تطالب الجهات الدولية والأممية بسرعة التدخل لوقف الإبادة الجماعية بحق المدنيين

ودانت بأشد العبارات جميع أشكال التحريض الذي يمارسه المحتل وأدواته المختلفة الذي يحاول شيطنة الشعب الفلسطيني ويدعو إلى الانتقام بلا حدود إنسانية أو أخلاقية، أو رادعة من قانون أو ضمير، ودون إعطاء أي اعتبار لحياة المدنيين الفلسطينيين العزل، وعدتها امتدادًا للعقلية الاستعمارية الاستعلائية ذاتها التي لطالما عانى بسببها أبناء الشعب الفلسطيني أينما كانوا، التي تعاملت معهم كمجموعات سكانية ليست لهم أي حقوق سياسية أو مدنية أو إنسانية، كأساس قام عليه الاستعمار الإسرائيلي الإحلالي الذي سمح لنفسه الاستيلاء على أرض الفلسطيني، ومن ثم السماح بقتله وتسهيل إطلاق النار عليه من قِبل جنود الاحتلال والمستعمرين واستباحة حياته، أو طرده وتهجيره.