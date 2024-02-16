فلسطين تناشد المجتمع الدولي وقف الجريمة الإسرائيلية بحق مجمع ناصر الطبي في غزة

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة: "إن المجمع ومَن فيه من طاقم طبي، ومرضى، ومَن بقي من النازحين، يتعرضون لجريمة إبادة متواصلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى لتدميره وتصفية مَن فيه بالقصف والتهجير، واعتقال الطاقم الطبي، ووقف الخدمات الطبية، وقطع التيار الكهربائي، ووقف الأوكسجين، وموت المرضى".. مبينة في بيان اليوم أن مستشفى ناصر الطبي هو العمود الفقري الآن لتقديم الخدمات الطبية في قطاع غزة، وأن توقف عمله كارثة بكل معنى الكلمة.