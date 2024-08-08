لا يمكنك الاختباء.. "هاريس" تردّ على مؤيدين للقضية الفلسطينية بطريقة غريبة!

عندها توجهت إلى المتظاهرين بحزم قائلةً: "إذا كنتم تريدون أن يفوز دونالد ترامب، قولوا ذلك. وإلا فأنا أتحدث"، عندها هتف الحاضرون: "لن نتراجع! لن نتراجع!".