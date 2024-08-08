لا يمكنك الاختباء.. "هاريس" تردّ على مؤيدين للقضية الفلسطينية بطريقة غريبة!

قاطع متظاهرون مؤيدون للقضية الفلسطينية في عاصمة ولاية ميشيغان الأمريكية ديترويت، مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة كامالا هاريس، فقامت بإسكاتهم بطريقة غريبة.
وخلال التجمع الانتخابي، هتفت مجموعة المتظاهرين: "كامالا، كامالا، لا يمكنك الاختباء، لن نسكت عن الإبادة الجماعية".
فتوجهت إليهم قائلةً: "أنا هنا لأنني أؤمن بالديمقراطية وبأن صوت الجميع مهم.. لكنني أتحدث الآن"، مما أثار هتافات معظم الحضور، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".
عندها توجهت إلى المتظاهرين بحزم قائلةً: "إذا كنتم تريدون أن يفوز دونالد ترامب، قولوا ذلك. وإلا فأنا أتحدث"، عندها هتف الحاضرون: "لن نتراجع! لن نتراجع!".