تهديد صيني وطمأنة أمريكية: جيشنا لن يقف مكتوف الأيدي إذا زارت بيلوسي تايوان

وكانت بيلوسي، وفق سكاي نيوز عربية، قد قالت في بيان صدر نهاية الأسبوع، إنها ستزور ماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان لمناقشة ملفات التجارة، وجائحة فيروس كورونا، وتغير المناخ، والأمن، والحكم الديمقراطي، ولم تؤكد التقارير الإخبارية أنها قد تزور تايوان.