تهديد صيني وطمأنة أمريكية: جيشنا لن يقف مكتوف الأيدي إذا زارت بيلوسي تايوان

فيما قد يكون بوادر أزمة تلوح في الأفق، حذّرت الخارجية الصينية، الإثنين، من عواقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايبيه، في حال قررت إضافة تايوان إلى وجهاتها ضمن الجولة الآسيوية التي تقوم بها.
وقالت الخارجية الصينية: "في حالة قيام رئيسة مجلس النواب الأمريكي بزيارة تايوان، فإن الجيش الصيني لن يبقى مكتوف الأيدي".
ووصلت نانسي بيلوسي، إلى سنغافورة في ساعة مبكرة من صباح يوم الإثنين في مستهل جولتها الآسيوية.
متحدث باسم وزارة خارجية سنغافورة، قال إن بيلوسي ستلتقي الرئيسة حليمة يعقوب، ورئيس الوزراء لي هسين لونغ، وستلتقي عدداً من وزراء الحكومة، كما يتوقع أن تحضر حفلاً مع غرفة التجارة الأمريكية في سنغافورة.
وكانت بيلوسي، وفق سكاي نيوز عربية، قد قالت في بيان صدر نهاية الأسبوع، إنها ستزور ماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان لمناقشة ملفات التجارة، وجائحة فيروس كورونا، وتغير المناخ، والأمن، والحكم الديمقراطي، ولم تؤكد التقارير الإخبارية أنها قد تزور تايوان.
بدوره، حذّر الرئيس الصيني شي جين بينغ، من التدخل في تعاملات بكين مع تايوان خلال مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي مع نظيره الأمريكي جو بايدن.
ومن المتوقع أن تكون بيلوسي أرفع مسؤول أمريكي منتخب يزور تايوان منذ رئيس مجلس النواب السابق نيوت غينغريتش عام 1997، في حال قامت بالزيارة.
من جهتها، حاولت إدارة بايدن طمأنة بكين بأنه لا يوجد سبب "للهجوم"، وأنه في حالة حدوث مثل هذه الزيارة، فإنها لن تشير إلى أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة.
وكانت تايوان والصين قد انقسمت عام 1949 بعد أن انتصر الشيوعيون في حرب أهلية في البر الرئيس.
ويقول الجانبان إنهما دولة واحدة لكنهما يختلفان حول الحكومة التي يحق لها قيادة المنطقة، وليس لدى الصين وتايوان علاقات رسمية لكنهما مرتبطتان بمليارات الدولارات من التجارة والاستثمار.
وحوّلت الولايات المتحدة اعترافها الدبلوماسي من تايبيه إلى بكين عام 1979، لكنها تحتفظ بعلاقات غير رسمية مع الجزيرة، كما أن واشنطن ملزمة بموجب القانون الفيدرالي بأن ترى لدى تايوان وسائل للدفاع عن نفسها.
وتقول سياسة "صين واحدة" لواشنطن، إنها لا تتخذ أي موقف بشأن وضع الجانبين، لكنها تريد حل نزاعهما سلمياً، بينما تروّج بكين لـ "مبدأ صين واحدة" الذي يقول إنها دولة واحدة والحزب الشيوعي هو زعيمها.