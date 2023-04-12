القاهرة.. سامح شكري يزور تركيا غدًا

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الزيارة تستهدف مواصلة المناقشات المرتبطة بمسار تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا بما يكفل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات؛ استكمالًا للمباحثات التي أجريت بين الجانبين خلال زيارة وزير خارجية تركيا إلى القاهرة في شهر مارس الماضي؛ فضلًا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.