"زيلينسكي" يطالب الغرب بتزويد أوكرانيا بمجموعة واسعة من أنظمة الأسلحة

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الاثنين)، الزعماء الغربيين المجتمعين في لاتفيا، ومن بينهم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بتزويد بلاده بمجموعة واسعة من أنظمة الأسلحة.