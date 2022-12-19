"زيلينسكي" يطالب الغرب بتزويد أوكرانيا بمجموعة واسعة من أنظمة الأسلحة

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الاثنين)، الزعماء الغربيين المجتمعين في لاتفيا، ومن بينهم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بتزويد بلاده بمجموعة واسعة من أنظمة الأسلحة.
وخاطب "زيلينسكي"، "سوناك" خلال كلمة عبر دائرة فيديو، في اجتماع لقادة الدول أعضاء تحالف قوة الاستطلاع المشتركة، بالقول: "أطالبكم بزيادة إمكانية تزويد بلدنا بمنظومات دفاع جوي، والمساعدة في التعجيل بالقرارات ذات الصلة التي سيتخذها شركاؤنا"، وفقاً لـ"رويترز".
وتضم قوة الاستطلاع المشتركة التي تقودها بريطانيا- والتي تم تشكيلها للاستجابة سريعًا للأزمات في شمال أوروبا- الدنمارك وإستونيا وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج والسويد.