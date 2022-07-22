الشهر المقبل إقامة أكبر مهرجان للطعام الحلال في أوروبا

ينطلق الشهر المقبل أكبر مهرجان للطعام الحلال في أوروبا، وذلك مدينة في مانشستر البريطانية، ومن المقرر أن يجتذب عشرات الآلاف من عشاق الطعام من المملكة المتحدة ودول أوروبا .