العالم

الشهر المقبل إقامة أكبر مهرجان للطعام الحلال في أوروبا

الشهر المقبل إقامة أكبر مهرجان للطعام الحلال في أوروبا
خالد علي

ينطلق الشهر المقبل أكبر مهرجان للطعام الحلال في أوروبا، وذلك مدينة في مانشستر البريطانية، ومن المقرر أن يجتذب عشرات الآلاف من عشاق الطعام من المملكة المتحدة ودول أوروبا .

و سيقام مهرجان "المأكولات الحلال" على مدى يومي ٢٧ و ٢٨ أغسطس المقبل بمشاركة أكثر من ١٠٠ جهة مهتمة بهذه الصناعة .

وتسعى الجهات الخيرية الإسلامية في بريطانيا بتوزيع الطعام على أكثر من 5000 شخص، بالإضافة إلى دعم مراكز المشردين المحلية.

ويقدر حجم سوق الأغذية الحلال عالمياً في العامين الأخيرين ، بأكثر من 1.17 تريليون دولار، حسب تقارير بريطانية .

أوروبا
مهرجان للطعام الحلال

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