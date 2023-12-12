ضربات إسرائيلية عنيفة ومعارك محتدمة في غزة

ووفقاً لأحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة التابعة للحركة التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007، أدّى القصف الإسرائيلي إلى مقتل 18205 أشخاص، نحو 70 في المئة منهم نساء وأطفال.