ضربات إسرائيلية عنيفة ومعارك محتدمة في غزة

شهد قطاع غزة المحاصر، غارات جوية إسرائيلية مع احتدام المعارك الميدانية بين الجيش الإسرائيلي وحماس؛ ما يدفع السكان المدنيين إلى النزوح الجماعي وسط أوضاعٍ إنسانية وصحية مزرية.
وأفاد شهود باستهداف ضربات مدينتَي خان يونس ورفح في جنوب القطاع، حيث يحتشد مئات آلاف المدنيين الفارين من المعارك في الشمال.
ووفقاً لأحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة التابعة للحركة التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007، أدّى القصف الإسرائيلي إلى مقتل 18205 أشخاص، نحو 70 في المئة منهم نساء وأطفال.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنّ حصيلة القتلى من جنوده ارتفعت إلى 104، فيما أُصيب 582.
وتحدثت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس عن “عشرات” القتلى في القطاع، لا سيّما في خان يونس ومدينة غزة ومخيم جباليا (شمال) ومخيمَي النصيرات والمغازي (وسط)، فيما لا يزال عشرات الضحايا تحت الأنقاض.
وبعدما أفاد عن “قتال عنيف” في أحياءٍ بمدينتَي غزة وخان يونس، أكّد الجيش الإسرائيلي، الإثنين، إطلاق صواريخ من غزة.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، سقوط شظايا صواريخ في حولون بضواحي تل أبيب، متحدثة عن “أضرار مادية وإصابة مدني بجروح طفيفة”.
ووصف مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الوضع في غزة، بأنه “كارثي ومروع” مع دمار “أكبر” نسبياً مما شهدته ألمانيا إبّان الحرب العالمية الثانية.
وحذّرت حماس، الأحد، من أن ما من رهينة سيغادر القطاع “حياً” إذا لم تُلبَ مطالبها عبر مفاوضات وتبادل أسرى.
وقال أبو عبيدة؛ المتحدث باسم كتائب القسّام، الجناح العسكري لحماس، في رسالة صوتية “لا العدو الفاشي وقيادته المتعجرفة ولا داعموه يستطيعون أخذ أسراهم أحياء دون تبادل وتفاوض ونزول عند شروط المقاومة والقسّام”.
في جنوب القطاع، يحتشد مئات آلاف المدنيين في مساحة ضيقة للغاية قرب الحدود المغلقة مع مصر، واضطر بعضهم للنزوح أكثر من مرة مع اتساع نطاق المعارك.
في غزة يحوّل القصف أحياءً بكاملها أنقاضاً، ويحاول السكان يائسين الهروب من الاشتباكات إلى الجنوب.
وشردت الحرب 1.9 مليون شخص، أي 85 بالمئة من سكان القطاع، وفق الأمم المتحدة.