غزة.. التحذير من عواقب أضرار لحقت بمستشفى أمراض السرطان الوحيد في القطاع

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية موّلت بناء المستشفى الذي استمر خلال أعوام 2011 - 2017 ويعد أكبر المشافي في فلسطين، وهو بمساحة 34 ألفاً و800 متر مربع، ومؤلف من 6 طوابق، ويحوي 180 سريراً.