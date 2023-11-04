الرئيس التركي: "نتنياهو لم يعد شخصًا يمكن التحدث معه"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لم يعد شخصًا يمكن التحدث معه".
لكن "أردوغان" أكد -بحسب وسائل إعلامية تركية- أن أنقرة لن تقطع علاقاتها مع إسرائيل أيضًا.
وأضاف: "غزة لا بد أن تكون جزءًا من دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة بمجرد انتهاء حرب إسرائيل وحماس".
ولفت الرئيس التركي، إلى أن بلاده تدعم المبادرات التي تجلب الاستقرار والسلام للمنطقة، موضحًا: "لا ندعم المخططات التي تستهدف حياة الفلسطينيين وتسعى لإزالتهم من مسرح التاريخ".
وواصل: "لن تكون هناك أي ثقة في النظام الدولي إذا لم يتم وقف إسرائيل ومحاسبتها على جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، التي ارتكبتها".
إلى ذلك قال "أردوغان": إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، سيزور تركيا في نهاية نوفمبر؛ لعقد محادثات بخصوص غزة؛ مضيفًا أنه سيحضر أيضًا قمة منظمة التعاون الإسلامي في الرياض الشهر الجاري.
وبيّن أن منظمة التعاون الإسلامي ستسعى إلى وقف إطلاق النار، وستناقش العوامل المؤثرة على مثل هذه الخطوة.