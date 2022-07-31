نبحث طرقاً بديلة.. رئيس أوكرانيا يحذّر من انخفاض محصول الحبوب بسبب الحرب

وقال أوليه أوستينكو، المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني، قبل أيام، إن أوكرانيا لديها القدرة على تصدير 60 مليون طن من الحبوب على مدى الأشهر التسعة المقبلة، لكن هذه المدة قد تطول إلى 24 شهراً إذا لم تعمل موانئها بشكل صحيح.