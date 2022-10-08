بوتين يأمر بتشكيل لجنة حكومية في أعقاب حادثة جسر القرم

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين أعطى توجيهات عاجلة بإنشاء لجنة حكومية مرتبطة بحالة الطوارئ على جسر القرم.
وقال بيسكوف، اليوم السبت: "فيما يتعلق بحالة الطوارئ على جسر القرم تلقّى فلاديمير بوتين تقارير من رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ونائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين، ووزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف، ووزير النقل غينادي سافيليف، بالإضافة إلى رؤساء وكالات الطوارئ"؛ وفقًا لوكالة "سبوتنيك".
تابع بيسكوف: "أصدر رئيس الجمهورية تعليماته لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة حكومية؛ للوقوف على أسباب الحادث وإزالة تداعياته بأسرع وقت ممكن، ويشمل القرار أيضًا رؤساء أقاليم كراسنودار، وشبه جزيرة القرم، وممثلين عن الحرس الوطني والمخابرات المركزية ووزارة الشؤون الداخلية".