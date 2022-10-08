بوتين يأمر بتشكيل لجنة حكومية في أعقاب حادثة جسر القرم

وقال بيسكوف، اليوم السبت: "فيما يتعلق بحالة الطوارئ على جسر القرم تلقّى فلاديمير بوتين تقارير من رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ونائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين، ووزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف، ووزير النقل غينادي سافيليف، بالإضافة إلى رؤساء وكالات الطوارئ"؛ وفقًا لوكالة "سبوتنيك".