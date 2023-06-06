الرئاسة الأوكرانية: تسرّب 150 طنًّا من زيت المحركات لنهر دنيبرو بعد انفجار سدّ نوفا كاخوفكا

أفاد مسؤولون أوكرانيون بتسرّب 150 طنًّا من زيت المحركات إلى نهر دنيبرو، اليوم "الثلاثاء"، بعد انفجار سد نوفا كاخوفكا لتوليد الطاقة في جنوب أوكرانيا، محذّرين من أخطار بيئية.