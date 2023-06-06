الرئاسة الأوكرانية: تسرّب 150 طنًّا من زيت المحركات لنهر دنيبرو بعد انفجار سدّ نوفا كاخوفكا

العالم
الرئاسة الأوكرانية: تسرّب 150 طنًّا من زيت المحركات لنهر دنيبرو بعد انفجار سدّ نوفا كاخوفكا
تحذير من أخطار بيئية
أفاد مسؤولون أوكرانيون بتسرّب 150 طنًّا من زيت المحركات إلى نهر دنيبرو، اليوم "الثلاثاء"، بعد انفجار سد نوفا كاخوفكا لتوليد الطاقة في جنوب أوكرانيا، محذّرين من أخطار بيئية.
وقالت داريا زاريفنا المستشارة الصحفية لرئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندريه يرماك، على تليجرام: "هناك أيضًا خطر حدوث تسربات زيت جديدة؛ ما يؤثّر سلبًا على البيئة"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأشارت الرئاسة الأوكرانية في وقت سابق من اليوم، إلى أن هذا "التسرب الإضافي" قد يصل إلى "أكثر من 300 طن".
ويثير انفجار سد نوفا كاخوفكا مخاوف من تداعيات وخيمة على الحياة البرية والنباتات في هذا الجزء الجنوبي من أوكرانيا.