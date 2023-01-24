"الخارجية الروسية" تدين واقعة حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد

من جانبها، أدانت الإدارة الدينية لمسلمي روسيا - في بيان لها - حرق نسخة القرآن في السويد، واصفة هذا العمل بأنه استفزازي وتخريبي، ودعت المسلمين إلى إظهار الحكمة، وعدم الانسياق وراء التحريض على الفتنة العرقية.